‘Nike beëindigde contract Neymar tijdens onderzoek naar seksuele intimidatie’

De beëindiging van het nog doorlopende contract tussen Nike en de Braziliaanse aanvaller Neymar vorig jaar had te maken met een aanklacht van seksuele intimidatie tegen de voetballer door een medewerkster van de sportartikelenfabrikant. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van gesprekken met betrokkenen en documenten over de zaak. Hillary Krane, directeur juridische zaken van Nike, bevestigt tegen de krant dat het contract met Neymar werd verbroken nadat hij niet wilde meewerken aan het onderzoek naar de aanklacht.

Volgens de medewerkster van Nike zou Neymar in 2016 hebben geprobeerd haar te dwingen tot orale seks bij hem op zijn hotelkamer in New York, waar hij verbleef voor publiciteitsactiviteiten voor het sportmerk en onder meer een ontmoeting had met basketballegende Michael Jordan. De medewerkster coördineerde de logistieke organisatie van de evenementen gedurende de trip.

De vrouw meldde de gebeurtenissen in 2018 bij haar werkgever, nadat Nike een intern onderzoek was gestart naar de bejegening van vrouwelijke medewerkers. De multinational huurde daarop het prestigieuze Amerikaanse advocatenbureau Cooley LLP in om onderzoek te doen naar de gebeurtenissen. Dat onderzoek begon in 2019, maar volgens The Wall Street Journal weigerde Neymar daaraan mee te werken. Gedurende het onderzoek werd Neymar niet ingezet in marketingcampagnes van Nike, aldus de krant.

,,Nike heeft zijn relatie met de sporter beëindigd omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek in goed vertrouwen van betrouwbare beschuldigingen van wangedrag, gedaan door een medewerker’’, zegt juridisch directeur Hillary Krane van Nike tegen de krant. Volgens The Wall Street Journal liep het contract tussen Neymar en Nike nog acht jaar door toen het in september vorig jaar werd beëindigd. Kort daarop tekende de aanvaller van Paris Saint-Germain een overeenkomst met Puma.

Een woordvoerster van Neymar ontkent alle beschuldigingen tegenover de krant. ,,Neymar zal zich fel verdedigen tegen deze ongefundeerde aanvallen, mocht er een aanklacht worden ingediend, wat tot nu toe niet is gebeurd’’, aldus de zegsvrouw, die laat weten dat commerciële redenen ten grondslag lagen aan de scheiding.

Volgens Krane is de zaak niet in de openbaarheid gebracht omdat het onderzoek naar de gebeurtenissen in New York nog loopt. ,,Er zijn ons geen feiten bekend waardoor we over de zaak kunnen spreken. Het zou onzorgvuldig zijn van Nike om een beschuldigende verklaring uit te geven zonder in staat te zijn ondersteunende feiten te geven.’’

Het is niet de eerste keer dat Neymar in verband wordt gebracht met seksueel misbruik. Een Braziliaans model beschuldigde Neymar er in 2019 van dat hij haar in mei van dat jaar in Parijs in een dronken bui tot seks heeft gedwongen onder dreiging van geweld. Die zaak werd later dat jaar in Brazilië geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs.