Nike zegt na 15 jaar contract met Neymar op

Werder Bremen wil Chong niet afstaan aan Jong Oranje

10:15 Werder Bremen weigert Tahith Chong af te staan aan Jong Oranje. De Nederlandse beloften spelen vrijdag in en tegen Belarus in de EK-kwalificatie. Het land geldt als risicogebied wat betreft het coronavirus, wat zou betekenen dat de spelers bij terugkomst uit voorzorg in quarantaine moeten gaan.