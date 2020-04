Niki Terpstra: ‘Plots is de druk eraf, dat geeft een onvoldaan gevoel’

Voorbe­schou­wing VVV Venlo - FC Twente (2010): Stoch terug, Garcia onzeker bij VVV

10:24 ENSCHEDE/VENLO - Het is 2010. FC Twente is op weg naar de titel en levert een daarin strijd met Ajax. Er zijn nog enkele zware hordes te nemen. Vanavond uit tegen VVV Venlo in stadion De Koel. De voorbeschouwing van destijds.