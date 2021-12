Nils van der Poel laat ook letterlijk niets heel van record Ted-Jan Bloemen

Bent Viscaal pakt podiumplek bij Formule 2-sprintrace in Jeddah

JEDDAH - Bent Viscaal is zaterdagavond tweede geworden bij de tweede sprintrace van de Formule 2 in Saoedi-Arabië. Het was de tweede keer dit seizoen dat de coureur uit Tubbergen op het podium stond. Viscaal finishte achter winnaar Oscar Piastri.

9:28