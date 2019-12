Ning troeft met primeur Roest en Nuis af op schaatsmijl

Goud Schulting op 1000 meter

11:52 Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijd shorttrack in Shanghai de 1000 meter gewonnen. In de finale bleef de olympisch kampioene de Zuid-Koreaanse Seo Whi Min net voor. Het brons was voor de Canadese Kim Boutin, die Schulting zaterdag nog van het goud afhield op de eerste 500 meter.