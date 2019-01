Nishikori naar laatste acht na fraaie comeback in thriller

Om uitzonderlijke lange partijen te voorkomen heeft de organisatie van het toernooi dit seizoen voor de eerste keer in de beslissende set een supertiebreak tot 10 punten ingevoerd.



Nishikori en Carreno Busta stonden in de avonduren iets meer dan vijf uur op de baan. Nishikori had in Melbourne al vaker lange dagen. Zo speelde hij in de tweede ronde een vijfsetter tegen de Kroatische routinier Ivo Karlovic. Tegen Kamil Majchrzak in de eerste ronde viel de beslissing ook pas in de vijfde set, waarin de Poolse qualifier opgaf.