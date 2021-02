Nizzolo sprint naar zege in Clásica de Almeria

Teun Bijleveld baalt na verlies Heracles tegen Ajax: ‘Ik had de stunt op mijn schoen’

14:48 ALMELO - Vier keer op rij bleef Heracles in de competitie ongeslagen, tot afgelopen zaterdag. Een vierde stunt op rij tegen Ajax in eigen huis was te veel gevraagd. De thuisploeg verloor met 2-0. Maar wat nou als middenvelder Teun Bijleveld in de derde minuut wel raak had geschoten?