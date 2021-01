NK BMX dit jaar in Haaksbergen

Het NK MBX vindt op zaterdag 3 en zondag 4 juli plaats op het circuit van de club aan de Geurkerdijk in Haaksbergen. Het kampioenschap is niet het eerste grote evenement voor BMX Club DVO Haaksbergen. Eerder in het veertigjarige bestaan organiseerde de vereniging al vaker een NK, een EK en wedstrijden uit de topcompetitie.

Blij en vereerd

Neemt niet weg dat DVO-voorzitter Herman Dijk erg blij is. „Als club hebben we de ruimte, kennis en ervaring om een leuke en grote wedstrijd te organiseren en we gaan er vooralsnog van uit dat we wederom een mooie wedstrijd kunnen beleven in juli. Wij zijn blij en vereerd dat wij van de KNWU het NK mogen organiseren.”