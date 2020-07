NK-finalist Hogenkamp verbaasd: ‘Ik snap niet zo goed waar alle speelsters zijn’

Op weg naar de finale heeft Hogenkamp (28) in drie partijen pas negen games afgestaan. ,,Natuurlijk word je liever wat meer getest, maar winnen voelt sowieso weer goed", zei Hogenkamp, die verbaasd is over de absentie van andere nationale toppers.



,,Ik snap niet zo goed waar alle speelsters zijn, want de eerste inschrijvingslijsten zagen er nog een stuk sterker uit en het lijkt mij dat iedereen weer wil spelen. Ik vind het jammer. Ik weet dat Arantxa Rus in Spanje aan het trainen is en Lesley Kerkhove geblesseerd is, maar waar de rest is, weet ik niet zo goed."



Hogenkamp treft zaterdag in de finale de 17-jarige Bente Spee, die onlangs kampioene werd bij de meisjes tot en met 18 jaar. De NK op het Nationaal Tennis Centrum zijn bedoeld om de beste tennissers van het land ritme te laten opdoen in aanloop naar de herstart van het internationale tenniscircuit.