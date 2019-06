NK marathonschaatsen naar Enschede

Audio Ajax heeft de gunfactor terug, dat merk je ook in Oldenzaal

26 juni OLDENZAAL - Ajax heeft de gunfactor van weleer terug. Daar is geen ontkomen aan, merkt Ajax-trainer Erik ten Hag. Ook zonder de grote sterren, die nog ontbreken tijdens het eerste oefenduel tegen Quick'20 in OIdenzaal, is de gekte rondom de landskampioen groot.