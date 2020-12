NK marathonschaatsen op Nieuwjaarsdag hangt aan zijden draadje

In de tussentijd heeft de schaatsbond een vernieuwde voorlopige wedstrijdkalender samengesteld. Die is hybride, zodat er snel geschakeld kan worden tussen verschillende mogelijkheden. Vooralsnog is het een agenda met veel onzekerheden. Duidelijk is wel dat wedstrijden die niet kunnen worden gehouden op de nieuwe datum dit seizoen van de kalender verdwijnen. Met uitzondering van het NK op kunstijs. Voor dit kampioenschap is een plek gereserveerd tussen 1 januari en 7 februari.