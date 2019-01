NK wielrennen op de weg dit jaar in Ede

Video Alavés klopt Valencia en is Real Madrid voorbij

18:56 Deportivo Alavés blijft vriend en vijand verbazen in Spanje. De kleine Baskische club boekte vanmiddag tegen Valencia alweer zijn negende zege van het seizoen (twee minder dan koploper Barcelona) en nestelde zich stevig op plek vier in La Liga. Valencia droop met 2-1 af in het stadion Mendizorrotza.