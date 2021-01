NOC*NSF verschuilt zich achter flauwekulregeltjes

Hotelbewo­ners hekelen quarantai­ne­plan Australian Open: 'Het is schokkend’

4 januari Eigenaren van appartementen in het luxe Westin-hotel in Melbourne proberen te verhinderen dat de Australian Open het hotel gaat gebruiken als de plek waar de tennissers voor aanvang van het grandslamtoernooi twee weken verplicht in quarantaine gaan.