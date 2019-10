Nog drie legendarische Europese avonden in de Kuip

Feyenoord - Zorja Loehansk (28 augustus 2014, 4-3)

Een ontknoping zoals je die niet vaak ziet, met Elvis Manu die de Kuip in augustus 2014 doet dansen. In het eerste seizoen van Fred Rutten als trainer van Feyenoord spelen de Rotterdammers in de laatste voorronde van de Europa League tegen het Oekraïense Zorja Loehansk. In Oekraïne komt Feyenoord niet verder dan 1-1. En dus moet het thuis gebeuren.

In een bomvolle Kuip begint Feyenoord geweldig. Nog binnen het half uur zetten Mitchell te Vrede en Ruben Schaken de Rotterdammers op een voorsprong van 2-0. Als een Zorja-verdediger de bal vlak na rust ook nog in eigen doel kopt, kan Feyenoord plaatsing voor de groepsfase al ruiken.



Maar vanaf dat moment gaat alles wat mis kan gaan ook daadwerkelijk mis. De Oekraïners komen binnen een half uur terug tot 3-3, waarmee Feyenoord op dat moment is uitgeschakeld voor de groepsfase van de Europa League.

Volledig scherm Elvis Manu, de gevierde man tegen Zorya Luhansk. © anp

In de 84ste minuut komt Elvis Manu, net terug van een halfjaar op huurbasis bij Cambuur, in de ploeg. De Kuip heeft zich inmiddels eigenlijk al neergelegd bij uitschakeling . Totdat de blessuretijd aanbreekt. Manu krijgt de bal aangespeeld met een verdediger in zijn rug, wurmt zich met zijn sterke lichaam langs twee verdedigers en schiet de bal met links binnen. Wat volgt is een explosie van vreugde in de Kuip. Manu trekt zijn shirt uit en rent langs de uitzinnige fans, voordat hij uiteindelijk verdwijnt in de stapel van ploeggenoten die hem bespringen.

Feyenoord - Sevilla (27 november 2014, 2-0)

Nóg zo'n Europees avondje in de Kuip in het seizoen 2014/2015, maar nu tegen een tegenstander van een ander kaliber. In het vijfde groepsduel in de Europa League komt titelhouder Sevilla naar Rotterdam. Feyenoord staat er in een poule met verder Standard Luik en HNK Rijeka na vier wedstrijden goed voor, maar plaatsing voor de volgende ronde is dan nog ver weg.

Bekijk hieronder een interview met Ridgeciano Haps na de zege op Porto

Volledig scherm Karim El Ahmadi heeft Feyenoord even hiervoor op 2-0 gezet tegen titelhouder Sevilla. © Pim Ras Fotografie



Het elftal van Rutten krijgt vanaf het begin vleugels door de sfeer in de Kuip, maar een doelpunt valt er pas na rust. Vliegensvlug passeert Jean-Paul Boëtius twee Sevilla-spelers. Hij legt de bal daarna panklaar voor Jens Toornstra, die geen moment aarzelt en Feyenoord op voorsprong zet. De middenvelder viert het met een knieschuiver op het kletsnatte gras in de Kuip.



Maar het hoogtepunt van de avond moet dan nog komen. Tien minuten voor tijd blijft de bal hangen op de rand van het Spaanse strafschopgebied. Er zit een kleine stuiter in. Aanvoerder Karim El Ahmadi ziet zijn kans schoon en volleyt de bal op heerlijke wijze achter de kansloze doelman Sergio Rico. De mensen in de Kuip geloven hun ogen niet. Feyenoord gaat winnen van het grote Sevilla en plaatst zich voor de knock-outfase. Een magische avond in de Kuip.

Feyenoord - Manchester United (15 september 2016, 1-0)

Een prachtig affiche om het Europa League-seizoen 2016/2017 mee te beginnen. Toch hangt er in de Kuip voor de wedstrijd tegen Manchester United een vreemde sfeer. Tijdens het vorige Europa League-duel, in 2014 tegen AS Roma, gooien Feyenoord-fans allerlei voorwerpen op het veld. Daarom besluit Feyenoord de onderste tribune dit seizoen tijdens Europese wedstrijden leeg te laten en netten rond het veld te hangen.



José Mourinho stelt in Rotterdam niet zijn sterkste elf spelers op, maar zet grote namen als Paul Pogba en Anthony Martial wel in de basis. Feyenoord speelt heel gedisciplineerd, geeft nauwelijks kansen weg en slaat uiteindelijk tien minuten voor tijd zelf toe. Tonny Vilhena krijgt de bal na een afgemeten voorzet van Nicolai Jørgensen voor zijn voeten en schiet vanaf een meter of tien feilloos raak.



Uit blijdschap lijkt Vilhena even niet meer te weten hoe hij moet juichen. De middenvelder rent eerst de verkeerde kant op, voor hij met zijn hand voor zijn gezicht wegrent en juichend voor de uitzinnige supporters gaat staan. Het ‘grote’ Manchester United is verslagen.