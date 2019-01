Nog één etappe te gaan voor Pol in Dakar

Pol was in de rit over 313 km als 48ste binnengekomen, maar toen realiseerde de Bornse zich pas: „Ik had ineens in de gaten dat ik zes kilometer terug een waypoint had gemist, dat zou mij 40 minuten straftijd kosten. Normaal gesproken ga ik terug en wil ik koste wat kost het waypoint halen. Maar het terrein was zo kapotgereden dat ik eens ben gaan rekenen; ‘het kost me zeker 24 minuten om heen en terug te rijden, dan moet ik het waypoint nog zoeken…’ En toen was de beslissing gemaakt, ik accepteer de straftijd. Nu hoor ik niet meer bij het klasje met de ‘nerds’ die geen penalty achter hun naam hebben”, meldt de Bornse op haar Facebookpagina.