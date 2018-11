Nog één jaar een diepe kijk in Barneys ziel

VOORPUBLICATIE Een keiharde val, been kapot, maar eerst nieuwe fiets voor Tankink

10:06 ENSCHEDE - Bram Tankink was achttien jaar profwielrenner. Aan het eind van het afgelopen seizoen kneep de 39-jarige Haaksbergenaar definitief in de remmen. Dinsdag wordt zijn boek 'Tank' gepresenteerd, op deze plek een voorpublicatie over zijn eerste grote wielerronde, de Ronde van Spanje in 2002.