Nog een Nederlandse op de Spelen: Schoutens verdient olympisch ticket namens VS

Met de moordende concurrentie in Nederland in het achterhoofd, besloot schaatsster Carlijn Schoutens een paar jaar geleden voor de Verenigde Staten te gaan schaatsen. Dat heeft haar nu een olympisch ticket opgeleverd. Gisteren plaatste ze zich namens de VS voor de 3000 meter.

Schoutens heeft Nederlandse ouders, maar werd 22 jaar geleden in New Jersey geboren, wat haar ook de Amerikaanse nationaliteit opleverde. Hoewel ze in eerste instantie ook in Nederland trainde, voor het gewest NH/Utrecht, besloot ze in 2014 definitief voor de VS uit te komen.

Gisteren eindigde ze in Milwaukee op de drie kilometer als eerste in 4.14,03 waarmee ze het enige Amerikaanse startbewijs op die afstand binnensleepte. ,,Dit is altijd mijn doel geweest en het is ongelooflijk dat het ik dat nu echt heb bereikt'', zei ze na afloop.

Of ze in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang de strijd aan kan met haar Nederlandse concurrentes Antoinette de Jong en Ireen Wüst is overigens nog maar de vraag. Haar beste tijd staat op 4.05,54, terwijl De Jong en Wüst beiden al onder de 4 minuten uitkwamen.

Volledig scherm © AP