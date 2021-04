Nog geen duidelijkheid over Regio Cup: KNVB praat met overheid over eerder toestaan lokale wedstrijden

ZEIST - De KNVB gaat in gesprek met de overheid om te kijken of lokale voetbalwedstrijden eerder mogen worden gespeeld dan nu volgens de coronamaatregelen mogelijk is. Dat in verband met de Regio Cup, die de voetbalbond wil houden. Die competitie moet de amateurclubs een alternatief bieden voor het gestaakte seizoen.

Zoals het er in het openingsplan van de regering naar uitziet, mogen competities vanaf 7 juli worden hervat. Dat is in een periode dat er doorgaans niet meer wordt gevoetbald. De KNVB zet daarom in op de Regio Cup, waarin elftallen tegen clubs uit de buurt spelen. Onder meer reisbewegingen worden hiermee beperkt. De indeling is al gemaakt. De poule-indeling zou op vrijdag 16 april worden bekendgemaakt. Maar vanwege de verlenging van de coronamaatregelen wordt dat uitgesteld.

Enigszins optimistisch

Volgens het plan van het kabinet mogen spelers van 27 jaar en ouder pas vanaf 11 mei weer in teams trainen. Voor de jongere personen in kwestie is dat al langer toegestaan, met name dan voor de jeugd. „De komende weken valt de definitieve beslissing over de Regio Cup”, zegt de KNVB. De organisatie is daarbij nog enigszins optimistisch. „Door de regering werd ook aangegeven dat versoepelingen van de maatregelen eerder kunnen worden doorgevoerd als de coronacijfers dit toelaten. Dat is niet ondenkbaar, vorig jaar volgden de versoepelingen voor jeugd en daarna volwassenen elkaar snel op vanaf april.”

Quote De komende weken valt de definitie­ve beslissing over de Regio Cup KNVB

Wedstrijdfit

Volgens de KNVB hebben vooral de spelers boven de 26 jaar voorbereidingstijd nodig. „We willen uiteraard dat de wedstrijden veilig en verantwoord kunnen plaatsvinden. Daarvoor is het ook nodig dat alle deelnemers wedstrijdfit zijn. Jeugd tot en met 26 jaar mag momenteel al in teams trainen, zodat er geen extra tijd nodig is om op te trainen. Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen pas vanaf 11 mei weer in teams trainen. Zij hebben wel voldoende voorbereidingstijd nodig voordat ze weer wedstrijden kunnen spelen.”

Gemengde gevoelens

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal, heeft gemengde gevoelens: „Voor ons en onze achterban is het ‘openingsplan’ nog niet op alle onderdelen helder. Dat wordt nu nader onderzocht. Terrassen en detailhandel gaan in elk geval met de eerste versoepelingen mee, de sport moet dan nog twee weken wachten. Terwijl sporten juist bijdraagt aan de gezondheid en weerstand. Bovendien vinden besmettingen niet of nauwelijks in de buitenlucht plaats, wat nog meer pleit voor de buitensport en het voetbal.”

Voor het zaalvoetbal is wel al besloten dat de KNVB Regiocup komt te vervallen.