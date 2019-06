Nog niets concreet uit Mexico voor De Jong, Napoli maakt werk van Lozano

Luuk de Jong (28) weet zich opnieuw in de belangstelling van een Mexicaanse topclub. Nadat vorig jaar Club América diverse pogingen ondernam om hem vast te leggen, heeft nu Monterrey interesse in de mede-topscorer van de eredivisie van afgelopen seizoen.



Het is een van de vele clubs die de goalgetter van PSV wil hebben. Mexicaanse media reppen zelfs al over een op handen zijnde transfer, maar het Eindhovens Dagblad stelt dat er nu nog niets concreet is. De Jong is momenteel met vakantie en denkt de komende weken rustig na over de toekomst.



Vorig jaar zag De Jong na een tijdje wikken en wegen af van de aanbieding van Club América en verlengde hij zijn contract bij PSV, tot 2021. Daar zal hij geen spijt van hebben, puur kijkend naar zijn persoonlijke prestaties in het afgelopen seizoen. De landstitel ging aan PSV voorbij, maar De Jong beleefde een topseizoen. In januari 2018 - toen de interesse van Club América naar buiten kwam - had De Jong een totaal andere status bij PSV dan nu. Destijds belandde hij zelfs kortstondig op de bank, maar dit seizoen miste hij geen seconde in de eredivisie en was hij onmisbaar in het elftal van Mark van Bommel.



PSV wil hem komend seizoen opnieuw dolgraag houden en gaat hem daarom een nieuw voorstel doen. Een stap van De Jong naar Mexico lijkt op voorhand niet de meest logische, ook in verband met zijn plek als pinchhitter bij Oranje. De Jong moet bij een overstap in ieder geval vele miljoenen kosten. Hij kwam in de zomer van 2014 voor ruim vijf miljoen euro van Borussia Mönchengladbach naar PSV.