Nog onduidelijk of er fans bij Heracles-VVV mogen zijn, maar de kaarten kunnen al besteld worden

ALMELO - Seizoenkaarthouders van Heracles die dit seizoen nog geen wedstrijd hebben kunnen bezoeken, kunnen al kaarten bestellen voor Heracles-VVV-Venlo. Dat duel wordt zaterdagmiddag gespeeld in plaats van vrijdagavond. Alleen: het is nog niet duidelijk of er zaterdag ook daadwerkelijk supporters op de tribune mogen zitten. Dat besluit moet nog worden genomen.

Afgelopen weekend kon in de eredivisie met beperkt publiek worden gespeeld dankzij een landelijke pilot met toegangstests. Alleen personen die negatief op corona testten konden het stadion in. De KNVB hoopt dat deze pilot kan worden verlengd. Mocht dat gebeuren, dan is publiek welkom vanaf 1 mei. Om die reden is Heracles–VVV-Venlo al verplaatst van vrijdagavond naar zaterdag, 16.30 uur.

Hoop

Of de wedstrijd daadwerkelijk met publiek gespeeld mag worden, wordt in de loop van de week bekend. „We hopen als club natuurlijk supporters te mogen verwelkomen”, aldus Heracles. „Elke stap die bijdraagt aan het uiteindelijk kunnen spelen in volle stadions moeten we aangrijpen. Dat het wedstrijdbezoek bij de pilot niet optimaal is, beseffen we. Zo vinden we het vervelend dat je als supporter verplicht een coronatest moet ondergaan bij speciaal daarvoor geselecteerde locaties.”

Veel werk verzetten

Bovendien is het kort dag: organisatorisch moet er nog veel werk worden verzet voor als er supporters bij de wedstrijd mogen zijn. „We moeten daarom nu al het bestellen van kaarten mogelijk maken, ondanks dat nog niet zeker is of de wedstrijd toegankelijk gaat zijn voor publiek. Het liefst zouden we al onze seizoenkaarthouders welkom heten, maar helaas is bij het doorgaan van deze pilot maar een veel kleiner aantal supporters toegestaan. Eerder dit seizoen hebben we al voor drie wedstrijden kaarten aangeboden: de thuisduels tegen ADO Den Haag, PSV en RKC Waalwijk. Die laatste wedstrijd moest uiteindelijk toch gespeeld worden zonder publiek. Daardoor zijn er seizoenkaarthouders die nog geen wedstrijd hebben kunnen bezoeken. Zij krijgen daarom het eerste recht om kaarten te bestellen voor Heracles–VVV-Venlo.”

Quote Het liefst zouden we al onze seizoen­kaart­hou­ders welkom heten Heracles

Bestellen

Zij kunnen per direct via de site van de Almelose club kaarten bestellen. Vanaf woensdag 14.00 uur kunnen ook andere seizoenkaarthouders kaarten bestellen. Dat kan online en in de fanserviceshop. Voor het bezoeken van de wedstrijd, als daar door de overheid groen licht voor is gegeven, is behalve een wedstrijdkaart ook een negatieve testuitslag noodzakelijk. Bezoekers moeten binnen 40 uur voor aanvang van de wedstrijd een sneltest hebben gedaan via testenvoortoegang.nl. De drie dichtstbijzijnde testlocaties zijn in Enschede (Twente Airport), Deventer en Zwolle. Voor meer informatie over het bestellen van de kaarten en de voorwaarden kan worden gekeken op heracles.nl