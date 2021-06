Noord-Macedonië vraagt om straf voor Arnautovic na ‘racistische’ manier van juichen na goal

Spelers Oranje prijzen ‘emotionele’ Blind: ‘Hij heeft gestreden voor het team’

7:21 De manier waarop Daley Blind is omgegaan met de situatie rond de Deense international Christian Eriksen, heeft in de spelersgroep van Oranje voor veel respect gezorgd. Dat zei invaller Nathan Aké in Zeist, een dag na de zege in het openingsduel op Oekraïne (3-2).