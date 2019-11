Noppert houdt zicht op volgende ronde Grand Slam, Veenstra uitgeschakeld

Viergever: Hoop dat de gifbeker nu wel leeg is

18:18 De teleurstelling zat diep bij Nick Viergever, na weer een nieuwe nederlaag. Vanmiddag was Willem II met 2-1 te sterk. Of de teleurstelling groter was dan in Linz afgelopen donderdag? ,,Nee, het is gewoon hetzelfde. Je verliest, dan ben je altijd teleurgesteld”, stelde Viergever na afloop in Tilburg.