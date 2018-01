Noppert, Kamphuis en Van Duijvenbode pakken Tourkaart bij PDC

De drie Nederlanders presteerden de laatste dagen goed bij de Q-school, het toernooi waar je een Tourkaart kan winnen. Van Duijvenbode deed in 2016 mee aan het WK, maar verloor toen al in de eerste ronde van vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld. Noppert stapte na het afgelopen WK over van de BDO naar de PDC. In 2017 behaalde hij nog de Lakeside-finale, die hij verloor.



De afgelopen dagen wisten Jeffrey de Zwaan en Mario Robbe zich al te verzekeren van een Tourkaart voor 2018.