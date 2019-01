‘Normaal is mijn moeder het emotionele type, nu ben ik het’

Door Pim Bijl



Het is tien minuten voor twee als de speaker de nieuwe Europees kampioene allround uitspreekt. Op de uitspraak moet hij nog even oefenen. Antooooonjet de Jong mag haar gouden medaille op komen halen. Ze lacht. En na de ceremonie en het Wilhelmus belt ze via FaceTime gauw haar ouders die thuis zijn achtergebleven in Rottum.



Het wordt een gesprek vol emoties. ,,Normaal gesproken is mijn moeder het emotionele type, maar nu ben ik het ook”, zegt De Jong nadat ze heeft opgehangen en een mandje met spullen uit de plaatselijke supermarkt naast zich neerzet. ,,Ik heb alles gegeven en was helemaal kapot. Pas toen ik bij het podium stond, dacht ik: dit was het, het is mij gewoon gelukt. Eindelijk. Daar ben ik onwijs blij mee.”



Lang hikte ze aan tegen de hegemonie van Ireen Wüst (32) en Martina Sablikova (31). Ze grossierde in tweede en derde plaatsen. Vaak dacht ze na een goede voorbereiding: dit zou wel eens het toernooi kunnen zijn dat ik ze wél versla. Ze sprak het ook meermalen uit. En het frustreerde haar dan ook enorm dat ze haar woorden niet waarmaakte. ,,Wel zeggen, maar het niet laten zien… Steeds kwam het er niet uit op de momenten dat het moest.”