Novak Djokovic beëindigt na vijftien jaar samenwerking met coach Marian Vajda

Video In­ter-de­buut Robin Gosens hoogtepunt in kleurloze Derby della Madonnina

Inter en AC Milan hebben elkaar nog geen tik uitgedeeld in strijd om een plek in de finale van de Coppa Italia. De immer beladen Derby della Madonnina was zelden spetterend, waardoor de aartsrivalen volgende maand met gelijke kansen aan de return in San Siro beginnen. Vlak voor tijd maakte Robin Gosens zijn langverwachte debuut.

8:25