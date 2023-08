Novak Djokovic dendert door op US Open, Stefanos Tsitsipas stelt wederom teleur

Djokovic maakte indruk in de tweede en derde set. Na een uur en 59 minuten maakte hij het af met een lovegame. In de eerste set won Zapata Miralles 28 punten, in de tweede en derde set gezamenlijk 31. In de eerste ronde had Djokovic (36) maar vijf games verloren tegen Alexandre Müller uit Frankrijk.

,,Het waren zware omstandigheden, zeker in de eerste set. Na de eerste set was het een stuk makkelijker, toen de hele baan in de schaduw lag. Ik begon niet geweldig, maar in de tweede en derde set lag mijn niveau een stuk hoger”, aldus de Servische nummer 2 van de wereld. ,,Het voelt alsof ik nog beter kan en gelukkig heb je op grand slams een dag rust na iedere wedstrijd, waardoor ik weer aan dingen kan werken.”

Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas is niet voorbij de tweede ronde gekomen van de US Open. De als zevende geplaatste Griek moest in vijf sets zijn meerdere erkennen in de Zwitser Dominic Stricker. Het werd 7-5 6-7 (2) 6-7 (5) 7-6 (6) 6-3 voor de nummer 128 van de wereld, die zich in New York via de kwalificaties had geplaatst voor het hoofdtoernooi.

Tsitsipas mocht in de vierde set bij een 5-3-voorsprong voor de wedstrijd serveren. Stricker wist echter de servicegame van de Griek te winnen en niet veel later een tiebreak af te dwingen. De tiebreak won hij met 8-6, waarna hij in de vijfde set meteen met 3-0 voor kwam. Die voorsprong gaf hij niet meer weg. De partij duurde 4 uur en 4 minuten. De 21-jarige Stricker maakte het af met een forehand langs de lijn, waarna hij gestrekt op de baan ging liggen.

Tsitsipas heeft nooit goed gepresteerd op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Vorig jaar verloor hij al in de openingsronde. Zijn beste resultaat in New York is een plek in de derde ronde. Tsitsipas, die in de eerste ronde overtuigend van Milos Raonic had gewonnen, kende een matige aanloop naar het toernooi in New York. Ook op de masterstoernooien van Cincinnati en Toronto werd hij snel uitgeschakeld.

