Novak Djokovic eenvoudig naar tweede ronde US Open

Van de Beek wordt medisch gekeurd door Manchester United en mist training Oranje

31 augustus Donny van de Beek ontbreekt maandag op de training van het Nederlands elftal in de aanloop naar de komende interlands tegen Polen en Italië in de Nations League. De middenvelder van Ajax ontbreekt omdat hij door Manchester United medisch wordt gekeurd. De keuring is in Nederland. Van de Beek meldt zich maandagavond gewoon weer in het trainingskamp van Oranje in Zeist.