Novak Djokovic en Rafael Nadal vol overtuiging naar volgende ronde Roland Garros

Voor Djokovic die vorig jaar Roland Garros voor de tweede keer op zijn naam schreef, was het zijn eerste optreden op een grandslamtoernooi dit jaar. Hij mocht van de Australische autoriteiten niet deelnemen aan de Australian Open eerder dit jaar en kon daar zijn titel niet verdedigen. Ook kwam hij niet in actie op de masterstoernooien in de Verenigde Staten eerder dit jaar. Hij won recentelijk wel het masterstoernooi van Rome.

Nadal

Nadal is in Parijs gearriveerd zonder een titel te winnen tijdens het gravelseizoen. Begin deze maand verloor hij in Rome in de derde ronde, waardoor er twijfels bestonden over zijn vorm. ,,Ik ga elke wedstrijd mijn best doen om weer mijn hoogste niveau te halen”, zei de 21-voudig grandslamkampioen.