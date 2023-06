Novak Djokovic geeft Carlos Alcaraz credits voor strijdlust na kramp: ‘Hij zal nog genoeg gaan winnen’

Djokovic: ‘Carlos zal nog genoeg gaan winnen’ ,,Deze fysieke problemen gun je niemand. Kramp krijgen in zo'n belangrijke wedstrijd is verschrikkelijk", zei Djokovic in zijn interview met Àlex Corretja na de gewonnen halve finale. ,,Ik zei Carlos zojuist aan het net dat hij nog heel jong is en dat er nog genoeg tijd voor hem is om toernooien te winnen. Ik weet zeker dat hij dit toernooi nog vaak zal winnen. Hij is een geweldige strijder en hele fijne kerel, dus hij verdient alle steun en het applaus van het publiek. Het is zwaar voor hem. Ik respecteer het enorm dat hij niet heeft opgegeven en dat hij tot aan de laatste bal is blijven strijden. Daar kan ik veel waardering voor opbrengen.”

Djokovic had zelf ook fysieke problemen aan het einde van de tweede set, toen de twee al ruim twee uur op de baan stonden in de hitte in Parijs. ,,Het was een wedstrijd die gelijk op ging tot aan zijn blessure. In de tweede game van de derde set kreeg hij zijn problemen en werd het een andere wedstrijd. Ik moest gewoon gefocust te zien blijven. Ik zag dat hij het zwaar had, maar ik moest me vooral op mezelf blijven richten. Ik hoop dat hij snel weer fit is. Hij speelde beter in de tweede set en verdiende het om die te winnen. Ik moest agressief spelen om het hem lastig te maken, want anders zou hij die rol op zich nemen. Hij is heel snel en dynamisch, met veel power en precisie in zijn slagen. De eerste twee sets waren slopend, maar ik ben enorm trots en blij dat ik zondag weer in de finale mag staan.”