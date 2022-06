Novak Djokovic hekelt weren van Russen op Wimbledon: ‘Ze hebben ook het recht om te winnen’

Djokovic begint vandaag als dé grote favoriet aan Wimbledon. Nummer 2 van de wereld Daniil Medvedev is er niet vanwege de uitsluiting van Russen, de geblesseerden Alexander Zverev en Roger Federer evenmin. Bij Rafael Nadal is het afwachten hoe diens voet zich houdt. Omdat de Spanjaard de eerste twee grandslamtoernooien van dit jaar won, is Wimbledon voor Djokovic in principe de enige kans om ook een major te winnen in 2022. Op de US Open mag hij immers niet in actie komen, als niet-gevaccineerde sporter.