Novak Djokovic in ATP Finals tegen Daniil Medvedev en Stefanos Tsitsipas, Wesley Koolhof treft Nick Kyrgios

Cricketer Sri Lanka tijdens WK opgepakt wegens aanranding en bijna wurgen vrouw

De Sri Lankaanse cricketer Danushka Gunathilaka wordt ervan beschuldigd een vrouw in Australië meerdere malen te hebben aangerand. De 31-jarige speler is zondag aangehouden, enkele uren nadat zijn ploeg had verloren van Engeland op het wereldkampioenschap T20.

9 november