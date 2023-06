Novak Djokovic laat Rafael Nadal achter zich: voor zeventiende keer naar kwartfinales Roland Garros

Hij is de eerste tennisser die in Parijs zeventien keer de laatste acht bereikt. Djokovic was recordhouder met Rafael Nadal. De Spanjaard won het grandslamtoernooi veertien keer. Hij ontbreekt dit jaar vanwege een heupblessure.

Djokovic gaat op Roland Garros op voor zijn 23e grandslamtitel. Hij passeert dan Nadal. Djokovic pakte de titel in Parijs tot nu toe twee keer. In de strijd om een plek in de halve finales speelt Djokovic tegen de als elfde gerangschikte Rus Karen Chatsjanov, die in de vierde ronde won van de Italiaan Lorenzo Sonego.



Djokovic speelde voor het eerst tegen de Peruaan. ,,Hij is gravelspecialist en een vaste speler, dus ik ben blij met deze overwinning. Mijn niveau wordt steeds beter. Het was een fijne dag met positieve energie van het publiek”, zei hij na afloop.