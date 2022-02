Novak Djokovic mist liever Roland Garros en Wimbledon dan dat hij zich gedwongen laat vaccineren

Rietmolen schiet zichzelf in de voet met rode kaart: VIOS Beltrum profiteert en wint uitduel

RIETMOLEN - VIOS Beltrum heeft bij de eerste wedstrijd na de winterstop goede zaken gedaan in de strijd om de bovenste plekken in de vierde klasse B. De ploeg van Kevin Vos boekte een solide overwinning. Bij Rietmolen werd het 2-5 in het voordeel van de nummer vier van de competitie.

14 februari