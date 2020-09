Novak Djokovic moet diep gaan in Rome

grenzen in de topsport Wielren­ster Kirsten Wild uit Almelo blijft succesvol door steeds te veranderen: ‘Luiheid is het gevaar’

17:26 ALMELO - Ze is achtvoudig wereldkampioen op de baan en won tientallen etappes op de weg: Kirsten Wild (37) uit Almelo. De wielrenster blijft succesvol, juist door telkens weer te veranderen. „Copy-paste is luiheid, en luiheid is het gevaar.”