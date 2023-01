Novak Djokovic ondanks blessurebehandeling langs Grigor Dimitrov, einde verhaal Andy Murray

Australian OpenNovak Djokovic staat in de vierde ronde van Australian Open. De negenvoudig winnaar was na een wat moeizame start een maatje te groot voor Grigor Dimitrov. Djokovic won in de Rod Laver Arena in drie sets: 7-6, 6-3 en 6-4. Voor Andy Murray zit het toernooi in Melbourne erop.

Djokovic brak de service van Dimitrov al snel, maar kon die voorsprong niet vasthouden en zo ging de eerste set naar een tiebreak. Daarin kreeg de Bulgaar twee setpunten, maar de Serviër trok uiteindelijk aan het langste eind. Dat ging echter niet zonder slag of stoot en voor het begin van de tweede set liet Djokovic zich behandelen aan de hamstring waar hij al langer last van heeft.

In het vervolg van de wedstrijd bleek hij niet al te veel hinder te ondervinden van het kwetsuur en Dimitrov, toch de nummer 28 van de wereld, werd op overtuigende wijze naar huis gestuurd. Djokovic gaat nu met de Australiër Alex de Minaur strijden om een plek in de kwartfinales.

‘Ongelooflijk gevecht’

,,Ik weet niet hoeveel van jullie dan aan mijn kant staan, ik denk niet zoveel”, zei de Serviër met een glimlach tegen het publiek in de Rod Laver Arena, dat hem wederom luid had aangemoedigd. ,,Deze baan, dit stadion en dit publiek halen altijd het beste in mij naar boven.”

,,Ik wist vooraf niet hoe ik me in fysiek opzicht zou voelen, het ging op en neer. Ik dacht in de derde set dat een dubbele break genoeg zou zijn, maar Grigor kwam sterk terug. Ik wist tot de laatste bal niet of ik deze partij zou gaan winnen. Het was een ongelooflijk gevecht.”

Australian Open

Andy Murray

Andy Murray won in de eerste week op indrukwekkende wijze twee vijfsetters, maar de derde ronde bleek het eindstation voor de Schot. Roberto Bautista Agut was in vier sets te sterk: 6-1, 6-7, 6-3 en 6-4.

De voormalig nummer 1 van de wereld en vijfvoudig finalist in Melbourne begon stroef aan de partij en bewoog moeizaam. Murray had nog zichtbaar last van de zware en lange partijen eerder in de week tegen de Italiaan Matteo Berrettini en de Australiër Thanasi Kokkinakis. De Schot had in de eerste set niets in te brengen, maar knokte zich daarna in de partij.

Volledig scherm Andy Murray © AFP

Onder luide aanmoedigingen van het publiek in de Margaret Court Arena trok hij de tweede set in de tiebreak naar zich toe, nadat Bautista Agut zelf twee setpoints had laten liggen. Murray vierde dat door zich, met zijn handen in de zij, secondenlang op de baan te laten toejuichen door de fans.

De derde set ging met 6-3 naar Bautista Agut. In de vierde nam Murray met een vroege break een voorsprong, maar de 34-jarige Spanjaard kwam al snel terug. Een break in de negende game leverde hem de zege op. Bautista Agut neemt het in de vierde ronde op tegen de Amerikaan Tommy Paul, die zijn landgenoot Jenson Brooksby in drie sets versloeg (6-1 6-4 6-3).

Volledig scherm Roberto Bautista Agut © AFP

Australian Open: programma en uitslagen mannen

Australian Open: programma en uitslagen vrouwen

