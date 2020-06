Novak Djokovic positief getest op coronavirus na eigen tennistoernooi

,,Alles wat we hebben gedaan in de afgelopen maand, kwam uit een goed hart, met oprechte bedoelingen”, vertelt Djokovic. ,,Ons toernooi was bedoeld om te verenigen en solidariteit uit te stralen. We organiseerden het toernooi op het moment dat het virus verzwakt was en dachten dat aan alle voorwaarden was voldaan. Helaas was het virus er nog steeds en is dit een nieuwe realiteit. Het spijt me heel erg dat mensen besmet zijn geraakt. Ik hoop dat iedereen er goed bovenop komt. Ik zal de komende veertien dagen in isolatie blijven.”