Novak Djokovic probleemloos langs Alexandre Müller bij rentree op US Open

Door trendbreuk bij Feyenoord heeft Arne Slot voor het eerst de luxe om miljoenen­trans­fers te passeren

Feyenoord gaat een nieuwe fase in. Een periode waarin de trainer iets te kiezen heeft en waarin ook spelers van naam niet in de basis zullen staan. De ideale elf van Arne Slot is er eindelijk eentje waar bankzitters zich niet bij neerleggen. ,,Maar zo werkt het bij een topclub die moet vechten om de titel te prolongeren en mee gaat draaien in de Champions League.’’