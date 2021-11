Novak Djokovic schrijft geschiedenis met finale in Parijs

Inspecteur NEC-stadion keek één ochtend rond en zei niets over honderden duidelijk zichtbare scheuren

De vele honderden scheuren in de onderste delen van de tribunes van het Nijmeegse Goffertstadion zijn door een inspecteur die het stadion moest controleren óf niet gezien óf niet als gevaarlijk ingeschat. Feit is dat na de ene januari-ochtend die er werd besteed aan het van boven en onder bekijken van de tribunes er geen uitgebreid verslag van is gedaan.

5 november