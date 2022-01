Novak Djokovic speelt morgenavond, als hij wint bij rechter

De 34-jarige Djokovic keerde gisteren terug in het hotel in Melbourne met asielzoekers waarin hij vorige week al een aantal dagen moest verblijven. Tot de beroepszaak verbleef hij weer in detentie. Zaterdagochtend werd al een regiezitting gehouden door de federale rechter. Onderwerp van gesprek was onder meer de vraag of de zaak behandeld zou worden door één rechter of een volledige rechtbank van drie rechters. De advocaten van minister Alex Hawke van Immigratie pleitten voor de eerste optie, de advocaten van Djokovic voor de tweede. Tegen de uitspraak van een volledige rechtbank is geen beroep meer mogelijk. De keuze viel uiteindelijk op die optie.