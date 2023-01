Novak Djokovic start met ruime zege bij terugkeer in Australië

Novak Djokovic heeft zijn eerste enkelspelwedstrijd sinds zijn terugkeer in Australië gewonnen. De 21-voudig grandslamkampioen versloeg de Fransman Constant Lestienne in Adelaide met 6-3 en 6-2 binnen 1 uur en 15 minuten. De 35-jarige Serviër bedankte de aanwezige fans, die hem op een “gedroomde manier” welkom heetten.

,,Ik kijk er altijd naar uit om in Australië te spelen. De omstandigheden waren vorig jaar zoals ze waren en dat was voor niemand makkelijk. Maar ik ben blij om terug te zijn, me alleen te richten op tennis en van jullie te genieten”, zei Djokovic.

Het was aanvankelijk de vraag hoe de terugkeer van Djokovic ontvangen zou worden in Australië. De voormalig nummer 1 van de wereld werd vorig jaar het land uitgezet, omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus. Er gold toen voor de deelstaat Victoria een vaccinatieplicht om het land in te mogen. Djokovic reisde desondanks af naar Melbourne, maar werd na een dagenlange soap en een rechtszaak weer huiswaarts gestuurd. De houding van Djokovic leidde tot verdeelde reacties in het land.

Maandag bleek tijdens zijn verloren wedstrijd in het dubbelspel al dat hij op de steun van fans kon rekenen. Ze scandeerden massaal “Novak, Novak”. Bovendien waren er veel Servische vlaggen te zien op de tribunes.

Djokovic had een dag later tegen Lestienne genoeg aan één break in de eerste set en twee vroege breaks in de tweede set. De Serviër vond dat hij vooral het tweede deel van de partij goed voor de dag kwam. ,,Voor mijn eerste wedstrijd mag ik niet klagen. Halverwege de eerste set deed ik er een paar scheppen bovenop en daarna haalde ik een heel goed niveau”, aldus Djokovic.

De Serviër neemt het in de volgende ronde weer op tegen een Fransman, Quentin Halys. Djokovic bereidt zich voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Dat toernooi begint over twee weken.