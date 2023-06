Novak Djokovic stoot Carlos Alcaraz weer van eerste plek ATP-ranking af, Tallon Griekspoor stijgt

Rus

Arantxa Rus steeg door haar toernooizege in La Bisbal d’Empordà in Spanje 28 plaatsen op de wereldranglijst en staat nu 86e. De 32-jarige Westlandse wist na het behalen van de finale al dat ze weer in de top 100 zou komen te staan. De WTA-ranking wordt aangevoerd door de Poolse Iga Swiatek die zaterdag voor de derde keer op rij Roland Garros won. Finaliste Karolina Muchova uit Tsjechië klom 27 plaatsen en staat nu 16e. De Spaanse Sara Sorribes Tormo steeg door het bereiken van de vierde ronde zelfs 50 plaatsen. Ze staat 82e.

Djokovic vindt dat hij na de 23e grandslamzege nog niet klaar is. De 36-jarige Serviër is nu de enige tennisser met 23 grandslamzeges. ,,De reis is nog niet voorbij”, zei hij na zijn zege in Parijs. ,,Zolang ik nog grand slams win, waarom zou ik dan nadenken over het beëindigen van mijn carrière, die al twintig jaar bezig is. Dit zijn de toernooien die het meeste tellen in de historie van onze sport. Ik verheug me al op Wimbledon”