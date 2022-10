Novak Djokovic tegen Daniil Medvedev in halve finales ATP-toernooi in Astana

De andere finalist komt uit de partij tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en Andrej Roeblev uit Rusland. Djokovic, die in de tweede ronde Botic van de Zandschulp kansloos liet, versloeg de Rus Karen Chatsjanov in twee sets: 6-4, 6-3. Medvedev was veel te sterk voor de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-1, 6-1.

Djokovic, winnaar van 21 grandslamtitels, is bezig aan een sterke reeks. De 35-jarige Serviër won Wimbledon en zegevierde vorige week ook op het ATP-toernooi van Tel Aviv. Van zijn tien voorgaande duels met Medvedev won hij er zes. Vorig jaar moest Djokovic in de finale van de US Open echter in drie sets buigen voor de Rus, die in New York zijn eerste grandslamtitel pakte. Medvedev (26) is op dit moment de nummer 4 van de wereld, Djokovic staat op de zevende plaats.