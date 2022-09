Novak Djokovic vergist zich even, maar plaatst zich wel voor halve finales in Tel Aviv

Novak Djokovic heeft de halve finales gehaald van het toernooi van Tel Aviv. De Serviër versloeg in de kwartfinale de Canadees Vasek Pospisil in twee sets: 7-6 (5) 6-3.

In Tel Aviv versloeg hij eerst de Spanjaard Pablo Andujar in twee sets en daarna ook Pospisil. In de eerste set zonder breaks sloeg de voormalige nummer 1 van de wereld toe in de tiebreak. In de tweede set liep Djokovic uit naar 3-0, maar knokte de Canadees zich weer terug. Een tweede break op 4-3 kwam Pospisil niet meer te boven.

De 35-jarige Djokovic, die is afgezakt naar de zevende plek op de wereldranglijst, neemt het in de halve finale op tegen de Rus Roman Safioellin.

Djokovic won in juli het grandslamtoernooi van Wimbledon en kwam daarna, vorige week, alleen nog in actie in de Laver Cup. Dat is een wedstrijd tussen de beste tennissers van Europa en de beste tennissers uit de rest van de wereld. Djokovic miste de US Open omdat hij zich niet heeft laten inenten tegen het coronavirus. Dat was een vereiste om mee te doen.

Dat hij de afgelopen tijd wat minder wedstrijden heeft gespeeld was ook te merken in de tweede set, want bij een 5-3 stand maakte hij even een denkfout. Djokovic nam pauze en ging op zijn stoel zitten, maar er was helemaal geen pauze.

