Novak Djokovic verlaat immigratiehotel en woont beroepszaak bij

UPDATE/VIDEO Novak Djokovic meldt zich voor detentie: tennisser weer vast in afwachting van beroeps­zaak

De Australische immigratiedienst heeft Novak Djokovic, in afwachting van diens beroepszaak tegen uitzetting, weer vastgezet. De Servische tennisser meldde zichzelf voor detentie. Hij hoort morgen of hij in Australië mag blijven.

11:00