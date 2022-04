Novak Djokovic voor eigen publiek naar finale tegen Andrej Roeblev

Novak Djokovic in Belgrado opnieuw in drie sets langs landgenoot

Novak Djokovic heeft zich op het ATP-toernooi van Belgrado opnieuw in drie sets langs een landgenoot geslagen. De nummer 1 van de wereld was in de kwartfinales met 4-6 6-3 6-3 te sterk voor Miomir Kecmanovic, de mondiale nummer 38. Djokovic stond met 6-4 en 2-1, een servicebreak, achter.

