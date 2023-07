Novak Djokovic voor negende keer naar finale Wimbledon

Novak Djokovic staat zondag voor de negende keer in de finale van Wimbledon. De 36-jarige Servië rekende vanmiddag in de halve finale af met de 21-jarige Italiaan Jannik Sinner: 6-3, 6-4, 7-6 (4). Djokovic is nu nog maar één zege verwijderd van zijn 24ste grandslamtitel.

Sinner kreeg bij 5-4 voorsprong in de derde set twee setpoints, maar de 1,93 meter lange Italiaan sloeg niet toe. Daarna maakte Djokovic het koelbloedig af in de tiebreak in de derde set. Het was voor hem al zijn vijftiende gewonnen tiebreak op rij op een grandslam.



Djokovic neemt het zondag in de finale op Centre Court op tegen Carlos Alcaraz (20) uit Spanje of Daniil Medvedev (27) uit Rusland, die vanavond de tweede halve finales spelen op Wimbledon. De vrouwenfinale gaat zaterdagmiddag tussen de Tunesische Ons Jabeur en de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Djokovic won Wimbledon al zeven keer: in 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 en 2022 was hij de beste op het gras in het zuidwesten van Londen. In 2013 verloor hij in de finale van Andy Murray. Djokovic jaagt zondag op zijn 24ste grandslam. Hij won tot nu toe tien keer de Australian Open, zeven keer Wimbledon, drie keer Roland Garros en drie keer de US Open. Op 7 juli 2013 verloor Djokovic, die aast op zijn vijfde titel op een rij in Londen, voor het laatst een wedstrijd (de finale tegen Andy Murray) op het Centre Court van Wimbledon.

Rafael Nadal won 22 grandslams (waarvan 14 in Parijs), Roger Federer kwam tot 20 grandslams. De in 2002 gestopte Amerikaan Pete Sampras volgt ‘De Grote Drie’ met 14 grandslams. Bij de vrouwen is de Australische Margaret Court (actief van 1960 tot 1973) recordhouder met 24 grandslams, Serena Williams staat nog altijd op 23.

