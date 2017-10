Ntab blijft Nederlands kampioen op 500 met recordtijd

Door Tim Reedijk Ntab had de concurrentie in Inzell al gewaarschuwd. Daar snelde hij naar een tijd van 34,66. Op slomer ijs in Thialf was de prestatie van de Amsterdammer daarom des te indrukwekkender. Vorig jaar troefde Ntab eveneens Mulder af, toen schaatsten ze allebei een mindere tijd: 34,80 om 34,83. Ook Kai Verbij reed onder de 35 seconden. Het 34,95 van de wereldkampioen en Europees kampioen op de sprintvierkamp was genoeg voor brons. Smeekens, wereldkampioen op de 500 meter, plaatste zich maar nipt voor de wereldbekerwedstrijden. Hij eindigde als vijfde met 35.15, iets langzamer dan Hein Otterspeer (35.13). Dat was een klap in het gezicht van Smeekens. ,,Ik was te gretig. Dat is de les die ik hier van leer. Ik had missertjes. Bij de start zat ik te hoog, was ik te gehaast, dan mis je een paar tienden. Je start tegen Ronald Mulder die hard gaat en al wat had laten zien. Dan laat je je toch afleiden, al zou dat niet moeten. Je weet dat het spannend wordt na een slechte rit en met zes jongens die een goed voorseizoen hebben laten zien."

Opluchting

Of hij zich zorgen maakt? ,,Voor nu is het genoeg. We weten allemaal dat het om december en februari gaat, dan moet het gebeuren. Die maanden staan ook bij mij met hoofdletters in de agenda. Als ik realistisch kijk, is het een opluchting dat ik toch vijfde werd. Maar ik had in elk geval 34-hoog willen rijden of het podium willen halen."



Ook opvallend was de negende tijd van Michel Mulder. Hij had een gebroken veer in zijn linkerschaats toen hij met hoge snelheid de bocht in ging. Dat was voor Mulder al de tweede keer in drie dagen tijd. ,,Hij ging met 60 kilometer per uur de bocht in", zei coach Gerard van Velde. ,,De hoogste snelheid van het veld."