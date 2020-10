Ntab prolongeert nationale titel op 500 meter

Hattrick Manu helpt Ludogorets niet, Spurs onderuit bij Antwerp

29 oktober Op de avond dat Feyenoord niet doeltreffend was in de Europa League maakte Elvis Manu een hattrick voor Ludogorets. De drie treffers van de ex-Feyenoorder waren echter niet genoeg want LASK Linz scoorde vier keer: 4-3.