Nu al einde seizoen voor volleyballer uit Enschede: 'Een drama'

VOLLEYBAL HENGELO / ENSCHEDE - Hij was net weer terug van een maandenlange revalidatie. Volleyballer Elmar Heupers van topdivisionist Webton Hengelo was weer helemaal fit en had veel zin in het nieuwe seizoen. Tot speelminuten komt het dit seizoen echter niet: de Enschedeër viel zaterdag al in de warming-up, richting de eerste competitiewedstrijd, uit met een gescheurde achillespees. Conclusie: einde seizoen.

Heupers geeft toe dat hij na de training van donderdag al een beetje last had. ''We hadden al geprobeerd een vervanger te regelen van het tweede, maar ook die jongen viel uit met een blessure. Er was dus maar één optie: ik zou spelen.''

Schok

De spelverdeler van Webton Hengelo haalde echter niet eens de start van de wedstrijd. Tijdens de warming-up viel Heupers uit bij het inslaan. ''Ik ging neer en had net het gevoel of ik werd geduwd. Ik voelde gewoon een schok door mijn lichaam gaan. Uiteindelijk was de schrik groter dan de pijn. Ik wist meteen: 'Dit gaat weer een heel jaar duren'. Ik was er vorig seizoen al een half jaar uit met een blessure aan mijn linker Achillespees. Nu was het mijn rechter die is afgescheurd.''

Andere spelverdeler

Terwijl Heupers naar de eerste hulp werd gebracht, volleybalde Hengelo met een andere spelverdeler. Frank van den Noort werd doorgeschoven. Dit moest wel, want de andere spelverdeler Hans Korpershoek ontbrak ook, wegens zijn huwelijk. De ploeg uit Hengelo verloor mede hierdoor met 3-2. Dat was met een fitte selectie nooit gebeurd, meent Heupers. ''Dan hadden we zeker gewonnen. In het ziekenhuis bleek dat mijn blessure vrij ernstig was en ik heb al contact gehad met de fysio. Ik ben er zeker 6 tot 9 maanden uit. Echt een groot drama.''

Volledig scherm Oud-coach Rinke Olthof is komende zaterdag voor één keer spelverdeler bij Webton Hengelo. © Carlo ter Ellen DTCT

Olthof

Hoe het nu verder moet met Webton Hengelo? ''Voorlopig zonder mij. Het is niet zo makkelijk om op korte termijn een geschikte spelverdeler te vinden op topdivisieniveau'', zegt Heupers. Voor komende zaterdag is daarom oud-trainer Rinke Olthof gevraagd. ''Hij is gelukkig bereid gevonden om voor één keer mee te doen. Onze andere spelverdeler Hans Korpershoek is immers nog op huwelijksreis.''

