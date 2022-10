Nu eens geen doelpuntenfestijn van FC Twente Vrouwen, maar wel weer een zege

DEN HAAG - FC Twente Vrouwen won de eerste vier duels in deze competitie meestal vrij gemakkelijk en met duidelijke cijfers (5-0, 6-0, 9-0, 3-1). Maar deze vrijdagavond tegen ADO Den Haag had de ploeg van trainer Joran Pot het veel lastiger. Er werd wel gewonnen, maar dit keer ‘slechts’ met 1-0.

Zoals al eerder deze competitie schoot FC Twente ook in Den Haag uit de startblokken. Elena Dhont zette de Enschedese ploeg in de negende minuut op voorsprong. Fenna Kalma nam de bal net buiten het zestienmetergebied aan en wist in het doelgebied Dhont te bereiken. Zij schoot de 1-0 binnen.

Waar de ploeg eerder dit seizoen daarna meestal doorging met scoren, lukte dat deze vrijdagavond niet. Na de eerste goal creëerde FC Twente nog maar weinig. Vlak voor rust was de thuisploeg zelfs dicht bij de gelijkmaker, maar het schot ging hoog over. De eerste kans in de tweede helft was ook voor ADO. Deze inzet ging net naast de goal van Daphne van Domselaar.

In de 66ste minuut was er dan eindelijk weer een kans voor FC Twente. Maar de inzet van Fenna Kalma belandde in de handen van de ADO-keepster.

FC Twente heeft vijftien punten uit vijf duels en staat op basis van het doelsaldo bovenaan. Ajax staat op de tweede plek.

ADO Den Haag - FC Twente Vrouwen 0-1. (0-1) Dhont 0-1.

Opstelling: Van Domselaar, Everaerts, Auée, Dijkstra (35. Kerkdijk), Olislagers, Peddemors (82. Giesen), Van Dooren, Kaptein, Dhont (73. B. Jansen), Kalma, Jansen.